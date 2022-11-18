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الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:07

كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة

كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
واشار غلام علي صادقي ، رئيس عدلية خراسان رضوي ، إلى ياس العدو من جر الناس الى مواكبة مثيري الشغب وغضبه ، وقال انه واستمرارا للسلوك العنيف واللاإنساني لبعض المغرر بهم حاول بعض مثيري الشغب يوم الخميس ، إغلاق المحال التجارية في احدى شوارع مدينة مشهد المقدسة عبر إثارة الرعب وتهديد أصحاب المتاجر فواجهوا مقاومة من رجال الأعمال.

وفي وصفه للعمل المسلح الذي قام به أحد مثيري الشغب قال: قام أحد مثيري الشغب بالاعتداء على عدد من الشباب المدافعين عن الامن الذين جاءوا لنصرة الاهالي بسلاح بارد ، وأدى هذا الاعتداء إلى استشهاد اثنين من المدافعين واصابة 4 اشخاص اخرين بجروح.

وأفاد رئيس عدلية خراسان رضوي بانه فور ورود بلاغ عن هذه الواقعة ، حضر المحقق الخاص بأمر قضائي في مكان الحادث وتم فتح قضية في مكتب الادعاء العام لمدينة مشهد وتم البدء في الإجراءات اللازمة للتعرف على مرتكبي هذا الإعتداء .

وأضاف غلام علي صادقي: نطمئن المواطنين الاعزاء بأننا سنبذل قصارى جهدنا لاداء واجباتنا القانونية ومعاقبة الجناة.

وصرح رئيس عدلية خراسان رضوي: تم التعرف على هوية منفذ الهجوم على شهداء الدفاع عن الأمن في مدينة مشهد والتحقيق جار في هذا الاطار.
رقم : 1025264
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