أحدث العناوين :
سوناك: من المستحيل استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
الصحة اللبنانية: 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
المبعوث الاممي الى ليبيا يحذر من التقسيم
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
ارتفاع حصيلة شهداء مدينة مشهد المقدسة الى 3
هجوم صاروخي يستهدف أكبر قاعدة للتحالف الامريكي شرقي سورية
هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران
باسيل يعارض وصول فرنجية للرئاسة لعدم توافقهما في البرنامج السياسي
ليبيا.. استدعاء القائم بالاعمال اليوناني في طرابلس
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
18 November 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:10
هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران
وذكر المركز الإماراتي أن الهزة وقعت مساء الخميس عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي للإمارات.
مصدر :
وكالات
رقم :
1025267
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
18 تشرين الثاني 2022
الأهداف السياسية لمنفذي القرار المعادي لإيران لن تتحقق في الوكالة
18 تشرين الثاني 2022
اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
17 تشرين الثاني 2022
قائد الثورة : شهداء القوات الامنية ارتقوا دفاعا عن امن وراحة الشعب
17 تشرين الثاني 2022
قاليباف: على الاجهزة الامنية ان تكشف هوية الضالعين في حادث ايذه الارهابي
17 تشرين الثاني 2022
اعلان الحداد العام في خوزستان
17 تشرين الثاني 2022
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
17 تشرين الثاني 2022
تعزيز موقف الحريديم في حكومة نتنياهو.. الأسباب والتداعیات
17 تشرين الثاني 2022
عام 2022 يشهد رقماً قياسيّاً في أعداد القتلى الصهاينة.. الأبعاد والدلالات؟
17 تشرين الثاني 2022
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
17 تشرين الثاني 2022
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
16 تشرين الثاني 2022
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
16 تشرين الثاني 2022
أحدث العناوين
سوناك: من المستحيل استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
الصحة اللبنانية: 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
المبعوث الاممي الى ليبيا يحذر من التقسيم
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
ارتفاع حصيلة شهداء مدينة مشهد المقدسة الى 3
هجوم صاروخي يستهدف أكبر قاعدة للتحالف الامريكي شرقي سورية
هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران
باسيل يعارض وصول فرنجية للرئاسة لعدم توافقهما في البرنامج السياسي
ليبيا.. استدعاء القائم بالاعمال اليوناني في طرابلس
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
البنتاغون: صواريخ كوريا الشمالية تزعزع استقرار المنطقة
منظمة دولية تكشف ارتفاع مؤشرات الفساد في المؤسسات السعودية
مقاومون فلسطينييون يطلقون النار صوب "الجلمة" شمال جنين
الطاقة الذرية تعلن عدم العثور على أدلة تثبت تصنيع كييف "قنبلة قذرة"
الأهداف السياسية لمنفذي القرار المعادي لإيران لن تتحقق في الوكالة
وزير الخارجية السوري يصل نيودلهي في زيارة رسمية
شهيدان من قوات التعبئة على أيدي مثيري الشغب في مدينة مشهد
العراق يعلن إعداد خطة جديدة باستئناف عودة نازحيه من مخيم الهول السوري
السعودية..اجراءات تعسفية بحق معتقلي الرأي
حماس: الاتفاق على شرعنة البؤر الاستيطانية يعكس عنصرية حكومة الاحتلال
الأكثر قراءة
حزب الله: أمريكا منعت لبنان من تلقي الوقود الإيراني
آخر أفواج القوات الروسية يغادر الضفة اليمنى من نهر دنيبر
الخطيب: أولى خطوات الإصلاح التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة
الشيخ شريفة: أميلاكا أعلنتها بوضوح حربا مفتوحة على لبنان لتجويعه وتطويعه
اختراق هواتف مسؤولين سعوديين وهم يحرضون على الشغب في إيران
جريحان بانفجار في مدينة طرابلس شمال لبنان
تصعيد أمريكي بريطاني جديد في اليمن.. ما هي الأهدافٌ ؟
قوة صهيونية مشطت الطريق المحاذي للسياج مع لبنان
السيد نصرالله: ايران انتصرت على المؤامرة وبشكل حاسم
بري: الوضع بالويل ولن أبقى مكتوف اليدين
الشيخ دعموش: أميركا تمعن في إيذاء اللبنانيين ومحاصرتهم
السوداني يلغي العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة
الطائرات الحربية والتجسسية الصهيونية تخترق الأجواء اللبنانية
لبنان : جرحى في مخيم عين الحلوة جراء اشتباكات بالاسلحة النارية
بالصور: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
بري: الوضع بالويل ولن أبقى مكتوف اليدين ومن دون التوافق البلد سيدفع الثمن
قائد الحرس الثوري: الأعداء خائفون ويرسلون لنا رسائل باستمرار
الاحتلال يجرف مساحات من الأراضي الزراعية غرب سلفيت
بالصور.. تظاهرات مناهضة لانتخابات البحرين الصورية غير الشرعية
الصحة اللبنانية: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
الأخبار الساخنة
هكذا تتضامن الضاحية الجنوبية مع الشهيد البطل عدي التميمي
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
كورونا في لبنان.. حالة وفاة واحدة و124 إصابة جديدة
احتجاجات شعبية ضد ‘‘قسد‘‘ في دير الزور
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
الأكثر بحثًا
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
الجزائر..تبون يحذر من حرب سيبرانية مسعورة تستهدف بلاده
إخترنا لکم
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير