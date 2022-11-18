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الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:10

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران
وذكر المركز الإماراتي أن الهزة وقعت مساء الخميس عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي للإمارات.
مصدر : وكالات
رقم : 1025267
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