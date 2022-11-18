ارتفاع حصيلة شهداء مدينة مشهد المقدسة الى 3

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس من مشهد باستشهاد إبراهيم غفاري أحد المصابين الثلاثة على يد مثيري الشغب في شارع الحر العاملي في الساعة الخامسة من مساءً الخميس في المستشفى متأثراً بجراحه ليصل عدد الشهداء في مدينة مشهد المقدسة إلى ثلاثة.



وكان حاكم مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران قد اعلن في وقت سابق عن استشهاد اثنين واصابة 3 من قوات التعبئة المدافعين عن الامن في المدينة.



وقال محسن داوري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "فارس": هذا المساء حاول عدد من مثيري الشغب إغلاق السوق في شارع "حر عاملي 33" من خلال إثارة الرعب وتهديد أصحاب المحال التجارية.



وأوضح: بعد وصول قوات التعبئة لتوفير الامن لاصحاب المحال والعاملين في السوق ، تفرق الحشد وبعد عودة الهدوء الى المنطقة هاجم عدد من البلطجية قوات التعبئة ما ادى الى استشهاد 2 واصابة 3 آخرين من هذه القوات.



والشهيدان من قوات التعبئة اللذان استشهادا اليوم في مشهد هما دانيال حسين زاده وحسين زينال زاده.