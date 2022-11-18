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الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:57

مخبر يؤكد على المعاقبة السريعة والحاسمة لمرتكبي حادث ايذة الإرهابي

مخبر يؤكد على المعاقبة السريعة والحاسمة لمرتكبي حادث ايذة الإرهابي
وكتب مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية كاوة اشتهاردي على صفحته الاجتماعية مساء الخميس: أثناء زيارة محمد مخبر لخوزستان عقد اجتماع في مجال القضايا الرئيسية للمحافظة ومتابعة تنفيذ قرارات زيارة رئيس الجمهورية لها.

واضاف : كما أن المؤسسات المعنية اتخذت إجراءات جيدة في مجال متابعة قضية العملية الإرهابية في ايذه ، وأكد مخبر على تحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الحادثة المريرة على وجه السرعة .

يذكر ان مجموعتين تستقلان دراجتين ناريتين هاجمت مساء الاربعاء المواطنين والمدافعين عن الامن بالاسلحة الرشاشة في مدينة ايذه ما اسفر عن سقوط 7 شهداء بينهم طفل وسيدة فيما جرح 10 آخرون.
رقم : 1025290
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