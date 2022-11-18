الفتح: الظروف مهيأة لنجاح العملية السياسية ومن لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد

وقال العنبكي ان "الاطار التنسيقي الداعم الاول لنجاح الحكومة الحالية وهو من يتحمل المسؤولية في حال اخفقت"، مبينا ان "الظروف مهيأة لنجاح العملية السياسية والاجواء كلها ايجابية".



واضاف ان "الجميع يدعم شخصية السوداني ومن لا يدعمه يمثل آفة الفساد"، مشيرا الى ان "اعادة هيبة العراق واسترجاع امواله من الخارج تكمن في احترم القانون".



واكمل العنبكي، ان "الفساد لا يخص كتلة معينة واصبح سمة من سمات العملية السياسية في هذه الفترة حتى في توزيع المناصب والدرجات الخاصة"، مؤكد ان " السوداني اذا لم يحارب هذا الملف فلا نجاح لحكومته وسوف تنتهي كما يشاع عنها".



واشار الى ان "قرار الغاء قانون مجالس المحافظات غير مدروس لأنه تسبب في جعل المحافظ المسؤول الاول والاخير ولا يمكن التدخل في عمله"، لافتا الى ان "دورها ضروري كونها تمثل الرقابة الحكومية على المحافظة".