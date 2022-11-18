إيران تعزي الشعب الفلسطيني بضحايا حريق مخيم جباليا

وکتب كنعاني فی تغریدة علی تویتر الیوم الجمعة: أقدم خالص التعازي لفلسطین وشعبها وأسر الضحايا، على خلفية حادث الحريق الذي اندلع بمبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.



واضاف: أسأل الباري تعالي المغفرة والرحمة للضحايا وسرعة الشفاء للمصابين والصبر والسلوان لذويهم.



یذکر أنه المديرية العامة للدفاع المدني في غزة اغلنت عن انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء أمس الخميس.



كما ذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن أطقم الدفاع المدني أنهت إخماد حريق جباليا.



وبينت الداخلية في بيان أن قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى.



وأوضحت أن التحقيقات الأولية في الحادث أشارت إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة.