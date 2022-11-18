العدو قام بتفعيل اجهزة تجسس ضد شعبنا في الاضطرابات الاخيرة

وأشار في كلمة القاها أمام اجتماع المسؤولين الفكريين في الجامعة الحرة الاسلامية الذي عقد بدعوة ممثلية الولي الفقيه في هذه الجامعة، الى أعمال الشغب الأخيرة التي تم تنشيطها بفعل أجهزة التجسس ضد الشعب الايراني وقال: ان البيان الذي اصدرته وزارة الامن ومؤسسة استخبارات الحرس الثوري يظهر بأن هذه الاجهزة تعاونت مع انصار الملكية وزمرة المنافقين الارهابية والبهائيين والجماعات الارهابية ووحدت صفوفها لمواجهة تقدم وتطور ايران.



وتابع المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية قائلا: الا ان المحاولات الرامية لعرقلة مسيرة تطور الشعب الايراني تم افشالها بفضل يقظة ووعي هذا الشعب وذكاء قائد الثورة الاسلامية.



وشدد "حسيني" على أن الاعداء يريدون الحفاظ على النار التي اشعلوها مسعورة ولجأووا الى حمل السلاح بوجه الشعب الايراني، مشيرا الى تخرصات «جون بولتون» التي أعرب فيها عن ارتياحه لحمل السلاح والاعتراف بأن المخربين تدربوا على الحرب المسلحة وحرب المدن.