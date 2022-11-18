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الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:48

سوريا تدعو الشركات الهندية للاستثمار على اراضيها

سوريا تدعو الشركات الهندية للاستثمار على اراضيها
وخلال لقاء مع اتحاد غرف الصناعة الهندية بالعاصمة نيودلهي أشاد المقداد بالعلاقات السورية الهندية المتينة والعميقة وضرورة تعزيزها في كل المجالات بما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مشيراً إلى مواقف الهند الداعمة لسورية في المحافل الدولية.

ولفت إلى أن سورية تتطلع شرقاً لإعادة إعمارها بالتعاون مع الدول الصديقة ومن بينها الهند.

وقدم المقداد عرضاً عن أهم تطورات الأوضاع في سورية والمستجدات الراهنة، مؤكداً أن انتصار سورية على الإرهاب قلل من خطر انتشاره إلى دول ومناطق أخرى.

بدوره تحدث الدكتور فادي سلطي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن فرص الاستثمار في سورية، وقدم شرحاً عن قانون الاستثمار رقم 18 الصادر عام 2021 والقطاعات الممكن الاستثمار فيها مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والبنى التحتية والأدوية والأسمدة والأعلاف.

من جهته تحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة الهندية نالين كولي عن أهمية العلاقات بين البلدين وضرورة التعاون والاستفادة من الفرص فيهما.

ممثلو الشركات الهندية أعربوا عن استعدادهم للاستثمار في سورية والمساهمة بإعادة إعمار البنى التحتية التي دمرها الإرهاب، ونقل التجارب الهندية في مجال التكنولوجيا الحديثة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص في سورية.

حضر اللقاء من الجانب السوري كل من بسام الخطيب سفير سورية لدى الهند، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي في وزارة الخارجية والمغتربين، ويزن الحكيم من مكتب وزير الخارجية، ونبراس سليمان من السفارة السورية في الهند.
مصدر : وكالات
رقم : 1025351
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