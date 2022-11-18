قائد عسكري: العدو لجأ إلى قتل الأطفال خوفا من قدرة إيران الدفاعية

جاء ذلك لدى مشاركته اليوم الجمعة في مراسم تشييع شهداء العمل الارهابي الذي وقع في مدينة ايذة التابعة لمحافظة خوزستان، قائلا: ان العدو كان يستهدف في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) المدن الآمنة ومنازل المواطين بالصواريخ والاسلحة الاخرى، بات اليوم يستهدف المواطنين العزل.



وأوضح المسؤول أن الاعداء الذين استولى عليهم الخوف من القوة الدفاعية لدى ايران، لجأووا الى القيام بأعمال الشغب وانتهاك المقدسات الاسلامية واضرام النار في الحوزات العلمية.



واعتبر قائد فيلق ولي العصر التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في محافظة خوزستان هذه الاعمال الجبانة بأنها تتعارض مع معتقدات ابناء الشعب الايراني، ووصف استشهاد الطفل "كيان" البالغ من العمر 9 أعوام جريمة لن تغتفر.



وأشاد المسؤول بالشعب الايراني الذي شارك في مراسم تشييع ابنائه الابرار الذين استشهدوا مساء الاربعاء في مدينة ايذة، معتبرا ذلك بأنه أفضل دليل على فشل الاعداء في تحقيق اهدافهم.