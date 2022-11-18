خوزستان تشيع شهداء الهجوم الارهابي في ايذه

وقال مصدر في خوزستان، إن اهالي خوزستان من كافة المدن والقوميات حضروا الى مدينة ايذه لتشييع شهداء الهجوم الارهابي الذي استهدف الناس العزل يوم الاربعاء.



وأضاف أن شخصيات رسمية رفيعة المستوى، حضرت الى ايذه لتكون بجانب الشعب في تشييع شهداء ايذه الابرار.



واوضح المصدر أن المشيعين نددوا بالعمل الارهابي، وجددوا البعية مع الجمهورية الاسلامية وقائد الثورة اية الله السيد على خامنئي.



واشار الى أن المشيعين طالبوا الجهات الرسمية والمعنية بانزال اشد العقوبات على مرتكبي الهجوم الارهابي الذي راح ضحيته الشيب والشباب والطفل الصغير.



وقال مساعد الرئيس الايراني محسن رضائي "إن هدف عدونا هو الاستفادة من خلال الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا والذي اصبح على وشك الفشل من ايجاد الرعب والارهاب في بلادنا لانهم فهموا جيدا ان الحصار الاقتصادي لم يجدي اي نفع لهم بل زادنا تقدما وتطورا".



وقال مواطن ايراني: "ليعلم العدو جيدا اننا لسنا خائفين من الموت بل نعشق الشهادة ومهما كان نبقى خلف قائدنا وقيمنا الاسلامية".



وقالت مواطنة ايرانية: "جئنا هنا لنقول لعدونا اننا مازلنا خلف قائدنا مهما كان ولن نسمح لهؤلاء الإرهابيين ان يمسوا أمن بلادنا".



اهالي المدينة والمشيعون يصرون على ملاحقة مرتكبي الجريمة ومعاقبة الضالعين فيها سواء داخل البلاد وخارجها.



بينما يشيع أهالي إيذه شهدائهم يصر أهالي الضحايا على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة، جريمة لم يسلم منها حتى الاطفال الابرياء.



وفي السياق كشف محافظ خوزستان جنوب غرب ايران، اليوم الجمعة عن اعتقال بعض مرتكبي هجوم إيذه الإرهابي أثناء هروبهم.



وقال محافظ خوزستان، تم اعتقال عدد من عناصر ومرتكبي الحادث الإرهابي أثناء هروبهم من المنطقة وبدء التحقيق معهم.



وأكد بأن هناك عناصر في الخارج تقف وراء الاحداث الاخيرة سيتم تحديدها واطلاع الشعب عنها.



هذا واطلق ارهابيون يستقلون دراجتين ناريتين، ويحملون رشاشات كلاشينكوف، النار باتجاه المواطنين وقوى الامن الداخلي، في السوق المركزية بمدينة ايذه يوم الاربعاء، عمل إرهابي أسفر عن عدد من الشهداء، بينهم أطفال أحدهم في التاسعة من عمره، وعدد من الجرحى حالات بعضهم خطيرة. يذكر ان تنظيم "داعش" الارهابي في بيان له تبنى العملية الارهابية.



