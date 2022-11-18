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الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 ساعة 19:54
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب 'سومطرة' الإندونيسية
وقالت "إم إس سي" إن "الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات".
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.
مصدر :
وكالات
رقم :
1025373
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