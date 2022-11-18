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الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 ساعة 21:04

الشرطة التايلاندية تعتقل 25 متظاهرا على هامش قمة 'أبيك'

الشرطة التايلاندية تعتقل 25 متظاهرا على هامش قمة
واعتقلت الشرطة أولئك بتهم التخريب والاعتداء والضرب وإضرام الحريق وعرقلة عمل الشرطة، وفق ما ذكر المتحدث باسمها أرشايون كرايثونغ.

وأضاف: "لم نتمكن من السيطرة على الوضع، ولهذا كان اللجوء إلى القوة ضروريا".

وكانت مجموعة من المحتجين تعتزم السير لمسافة 8 كيلومترات تقريبا للوصول إلى مركز المؤتمرات حيث يجتمع قادة "أبيك".

ووقعت اشتباكات بعد وقت قصير من انطلاق التظاهرة باتجاه النصب التذكاري للديموقراطية في وسط بانكوك.

ولمدة نصف ساعة، ألقى نحو خمسين متظاهرا الحجارة والقوارير وشظايا الزجاج على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق قنابل الدخان والرصاص المطاطي.

وتسببت الصدامات في إصابة 10 أشخاص، بحسب مستشفى إيراوان بالعاصمة.

وكانت السلطات قامت بتعبئة نحو 28 ألف شرطي لتأمين القمة التي بدأت اليوم الجمعة، وتستمر حتى السبت ويشارك فيها العديد من رؤساء الدول، مثل الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
مصدر : وكالات
رقم : 1025387
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