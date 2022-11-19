طهران: على المجتمع الدولي إدانة الحوادث الإرهابية في إيران لمنع المزيد من العنف

وقالت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان بشأن الهجمات الإرهابية في إيذه وأصفهان ومشهد: في الأيام الأخيرة ، شهدت الشعب الإيراني الشريف والمجتمع الدولي أعمال إجرامية لمجموعة إرهابيين لا تعرف الرحمة ضد المواطنين الأبرياء والمدافعين عن أمن إيران في مدن إيذه وأصفهان ومشهد.



وأضاف البيان، للأسف استشهد و جرح عدد من أبناء وطننا الأعزاء، من بينهم نساء وأطفال أبرياء، في هذه الهجمات الإرهابية.



وتابع، إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذه الهجمات الإرهابية الشريرة وتعرب عن تعازيها لشعب إيران العزيز، ولا سيما أسر الشهداء المفجوعة، وتسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل للجرحة.



وأكدت أنه مما لا شك فيه أن الصمت المتعمد من قبل المروجين الأجانب للفوضى والعنف في إيران في مواجهة العمليات الإرهابية الواضحة في عدة مدن إيرانية ليس له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين وتعزيز الإرهاب في العالم.