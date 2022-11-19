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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:44

وزير خارجية عمان يصل إلى طهران

وزير خارجية عمان يصل إلى طهران
 وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كان في استقبال نظيره العُماني بدر بن حمد البوسيعدي في مبنى وزارة الخارجية بطهران". 

وأوضحت الوكالة الإيرانية: "تركز مشاورات وزير خارجية عمان خلال زيارته لطهران بشكل أساسي على مناقشة العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة مع السلطات الإيرانية"، مشيرة إلى أن هناك مؤتمرا صحفيا بين الوزيرين.

 وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد بعث برسالة تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بحلول اليوم الوطني العماني.

 وقال رئيسي إن "العلاقات الأخوية والحميمة والتاريخية بين إيران وسلطنة عمان تعزز العلاقات المشتركة بين البلدين في المستقبل".


 
رقم : 1025501
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