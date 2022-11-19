الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:58

السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد

السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
جاء ذلك خلال استقبال السيد القائد الخامنئي عدد من أهالي محافظة اصفهان، موضحاً "أصفهان المناقب ليست واحدة أو اثنتين. أصفهان مدينة العلم، مدينة الفن، مدينة الجهاد، مدينة الحياة، فيما يتعلق بالعلوم في أصفهان، ربما في هذه الأربعمائة سنة الماضية، كان عدد علماء أصفهان العظماء، الذين لا ترتبط أهميتهم وقيمتهم وشهرتهم بأصفهان، وقد غطى بعضهم العالم الإسلامي بأكمله، وغطى بعضهم إيران كلها، إذا نريد أن نسميهم في الفقه والفلسفة، سيكون الحديث والتفسير وما شابه كتابًا سميكًا إذا كتبنا أسمائهم فقط".
وأضاف السيد الخامنئي "كبار علماءنا حتى عصرنا، مثل المرحوم السيد النعيني، الراحل أسيد أبو الحسن أصفهاني، المرحوم الشيخ محمد حسين أصفهاني، هؤلاء جميعهم علماء عظماء من عصور مختلفة، فإن مدينة اصفهان مدينة العلم والمعرفة، أي أنها تربوية، ليس فقط في الفقه فهي نفسها في الفلسفة، وبعضهم ليس من أصفهان، لكنهم نشأوا في أصفهان، وتطوروا في أصفهان، وجلبت أصفهان هذه الأشياء، هذه هي سمة أصفهان مدينة الإيمان والمحبة لأهل البيت (عليهم السلام)".
وتحدث السيد الخامنئي عن المشكلة التي عانت منها محافظة أصفهان في السنوات الماضية وهي أزمة المياة، وقال السيد "قضية المياه في أصفهان هي قضية مهمة وقد تابعتها بنفسي، وأهل أصفهان يستحقون أن نعمل ليلاً ونهاراً لخدمتهم".
 
رقم : 1025508
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
19 تشرين الثاني 2022
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
19 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
19 تشرين الثاني 2022
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟
19 تشرين الثاني 2022
المرور عبر منحنى انتخابات الكونجرس.. هل يفكر "بايدن" في الانتقام من "ابن سلمان"؟
19 تشرين الثاني 2022
لماذا تعتبر حكومة نتنياهو الجديدة الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الصهيوني؟
لماذا تعتبر حكومة نتنياهو الجديدة الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الصهيوني؟
19 تشرين الثاني 2022
استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة الاسلامية في كرمانشاه
استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة الاسلامية في كرمانشاه
18 تشرين الثاني 2022
خطيب جمعة طهران يؤكد على ضرورة معاقبة مثيري الشغب
خطيب جمعة طهران يؤكد على ضرورة معاقبة مثيري الشغب
18 تشرين الثاني 2022
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
18 تشرين الثاني 2022
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
18 تشرين الثاني 2022
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
18 تشرين الثاني 2022
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
18 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟