السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد

جاء ذلك خلال استقبال السيد القائد الخامنئي عدد من أهالي محافظة اصفهان، موضحاً "أصفهان المناقب ليست واحدة أو اثنتين. أصفهان مدينة العلم، مدينة الفن، مدينة الجهاد، مدينة الحياة، فيما يتعلق بالعلوم في أصفهان، ربما في هذه الأربعمائة سنة الماضية، كان عدد علماء أصفهان العظماء، الذين لا ترتبط أهميتهم وقيمتهم وشهرتهم بأصفهان، وقد غطى بعضهم العالم الإسلامي بأكمله، وغطى بعضهم إيران كلها، إذا نريد أن نسميهم في الفقه والفلسفة، سيكون الحديث والتفسير وما شابه كتابًا سميكًا إذا كتبنا أسمائهم فقط".

وأضاف السيد الخامنئي "كبار علماءنا حتى عصرنا، مثل المرحوم السيد النعيني، الراحل أسيد أبو الحسن أصفهاني، المرحوم الشيخ محمد حسين أصفهاني، هؤلاء جميعهم علماء عظماء من عصور مختلفة، فإن مدينة اصفهان مدينة العلم والمعرفة، أي أنها تربوية، ليس فقط في الفقه فهي نفسها في الفلسفة، وبعضهم ليس من أصفهان، لكنهم نشأوا في أصفهان، وتطوروا في أصفهان، وجلبت أصفهان هذه الأشياء، هذه هي سمة أصفهان مدينة الإيمان والمحبة لأهل البيت (عليهم السلام)".

وتحدث السيد الخامنئي عن المشكلة التي عانت منها محافظة أصفهان في السنوات الماضية وهي أزمة المياة، وقال السيد "قضية المياه في أصفهان هي قضية مهمة وقد تابعتها بنفسي، وأهل أصفهان يستحقون أن نعمل ليلاً ونهاراً لخدمتهم".

