رئيسي: العدو يشعر بالضرر من تقدم إيران

وفي كلمة له، قال رئيسي، رغم الحظر يمكننا أن نخطو خطوات كبيرة نحو تقدم البلاد. نحن نعلم أن العدو لا يريدنا أن نحرز تقدماً، وأن يكون لدينا انتاج مزدهر واقتصاد مقاوم. العدو لا يريد ان يكون هناك خبراء في البلاد يفكوا العقد في أي مجال.



وأضاف، ان العدو وضع الكثير من العقبات وأينما دخل خبراؤنا الميدان تم تقييدهم وفرض حظر عليهم. حتى أن العدو منع الأدوية التي يحتاجها مرضانا من دخول البلاد ويستمر في ذلك.



وتابع، لقد تآمروا دائماً على الثورة وعلى النظام في هذه السنوات الـ 43 وشهداؤنا شاهدون على هذه الفتن.



وتساءل الرئيس الإيراني عن اسباب إثارة الأعداء للفتن، وقال، ان الأعداء يشعرون أننا نريد مواصلة طريق التقدم غير مكترثين بهم. يريدون أن يتوقف قطار تقدم البلاد ، لكننا نريد لهذا القطار أن يمضي قدما؛ إنها حرب إرادات.



وأضاف رئيسي، كانوا يريدون وقف تصدير النفط لكن كمية الصادرات النفطية عادت إلى ما كانت عليه قبل العقوبات. وقال: أعلن الأعداء رسمياً فشل الضغوط القصوى.



وعن المفاوضات النووية، قال رئيسي، قلنا إننا سنتفاوض ونقول ما لدينا. لكنهم انتهكوا الاتفاق وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة أن نشاط إيران النووي ليس فيه اي انحراف، لكنهم الآن يقولون إن لدينا شكوكاً. والاتحاد الأوروبي اعتبر نصنا المقترح في المفاوضات النووية معقولاً ، وقلنا إن على أمريكا أن تتخذ قراراً.