طهران: الوكالة الدولية تصرفت بشكل غير بناء وسنرد بالمثل

وقال امير عبداللهيان، اتخذت الوكالة الدولية إجراءات غير بناءة؛ بينما قام قبل أسبوعين وفد يضم مسؤولين من وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية بزيارة إلى فيينا واتفقوا على تعاون أقوى بين إيران والوكالة وعقدوا اجتماعا بناء مع غروسي.



وأضاف، ولكن من أجل التأثير على الوضع الداخلي وممارسة الضغوط القصوى واستمرارا لسياسة النفاق هذه الأيام، وضعت أمريكا قرارا ضد إيران على الطاولة واستغلت الوكالة مرة أخرى. سوف نرد بالمثل.



وتابع، دول المنطقة لديها القدرة على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة. أصبحت القوات العسكرية الأجنبية اليوم تهديدا لأمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. يعبر حاليا في هذه المنطقة عدد كبير من السفن غير المأهولة التابعة لدول أجنبية.



وقال امير عبداللهيان، ندين الأحداث الإرهابية في شيراز ايذه ونعتبرها تماشيا مع الضغوط القصوى لأمريكا والدول الأوروبية الثلاث ضد الشعب الإيراني.