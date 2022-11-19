الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:26

طهران: الوكالة الدولية تصرفت بشكل غير بناء وسنرد بالمثل

طهران: الوكالة الدولية تصرفت بشكل غير بناء وسنرد بالمثل
وقال امير عبداللهيان، اتخذت الوكالة الدولية إجراءات غير بناءة؛ بينما قام قبل أسبوعين وفد يضم مسؤولين من وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية بزيارة إلى فيينا واتفقوا على تعاون أقوى بين إيران والوكالة وعقدوا اجتماعا بناء مع غروسي.

وأضاف، ولكن من أجل التأثير على الوضع الداخلي وممارسة الضغوط القصوى واستمرارا لسياسة النفاق هذه الأيام، وضعت أمريكا قرارا ضد إيران على الطاولة واستغلت الوكالة مرة أخرى. سوف نرد بالمثل.

وتابع، دول المنطقة لديها القدرة على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة. أصبحت القوات العسكرية الأجنبية اليوم تهديدا لأمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. يعبر حاليا في هذه المنطقة عدد كبير من السفن غير المأهولة التابعة لدول أجنبية.

وقال امير عبداللهيان، ندين الأحداث الإرهابية في شيراز ايذه ونعتبرها تماشيا مع الضغوط القصوى لأمريكا والدول الأوروبية الثلاث ضد الشعب الإيراني.
مصدر : وكالات
رقم : 1025528
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
19 تشرين الثاني 2022
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
19 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
19 تشرين الثاني 2022
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟
19 تشرين الثاني 2022
المرور عبر منحنى انتخابات الكونجرس.. هل يفكر "بايدن" في الانتقام من "ابن سلمان"؟
19 تشرين الثاني 2022
لماذا تعتبر حكومة نتنياهو الجديدة الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الصهيوني؟
لماذا تعتبر حكومة نتنياهو الجديدة الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الصهيوني؟
19 تشرين الثاني 2022
استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة الاسلامية في كرمانشاه
استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة الاسلامية في كرمانشاه
18 تشرين الثاني 2022
خطيب جمعة طهران يؤكد على ضرورة معاقبة مثيري الشغب
خطيب جمعة طهران يؤكد على ضرورة معاقبة مثيري الشغب
18 تشرين الثاني 2022
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
18 تشرين الثاني 2022
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
18 تشرين الثاني 2022
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
18 تشرين الثاني 2022
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
18 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟