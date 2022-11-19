الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:34

نظام البحرين يحاكم المعتقل الخواجة بتهمة إهانة كيان محتل!

نظام البحرين يحاكم المعتقل الخواجة بتهمة إهانة كيان محتل!
وقالت ابنته الناشطة مريم الخواجة، في تدوينات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنّ والدها يواجه أربع قضايا جديدة، من بينها إهانة الكيان الصهيونيّ المحتل، ورفضه للتطبيع، والتحريض على تغيير النّظام من داخل السّجن.

وأضافت أنّه تمّ تأجيل جلسة محاكمته، إلى تاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لحاجة والدها إلى توكيل رسمي، ولم يحضر إلى المحكمة، رغم إبلاغ عائلته بأنه يرغب بنفسه في حضور المحاكمة.

وأشارت إلى أنّ والدها قضى ما يقارب 12 عامًا في سجون البحرين، تعرّض فيها للتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة، بسبب ممارسته حقّه في حريّة التعبير، ودفاعه عن حقوق الإنسان، ومحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة.
رقم : 1025530
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
19 تشرين الثاني 2022
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
19 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
19 تشرين الثاني 2022
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟
19 تشرين الثاني 2022
المرور عبر منحنى انتخابات الكونجرس.. هل يفكر "بايدن" في الانتقام من "ابن سلمان"؟
19 تشرين الثاني 2022
لماذا تعتبر حكومة نتنياهو الجديدة الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الصهيوني؟
لماذا تعتبر حكومة نتنياهو الجديدة الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الصهيوني؟
19 تشرين الثاني 2022
استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة الاسلامية في كرمانشاه
استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة الاسلامية في كرمانشاه
18 تشرين الثاني 2022
خطيب جمعة طهران يؤكد على ضرورة معاقبة مثيري الشغب
خطيب جمعة طهران يؤكد على ضرورة معاقبة مثيري الشغب
18 تشرين الثاني 2022
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
18 تشرين الثاني 2022
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
18 تشرين الثاني 2022
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
18 تشرين الثاني 2022
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
18 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟