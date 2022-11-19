نظام البحرين يحاكم المعتقل الخواجة بتهمة إهانة كيان محتل!

وقالت ابنته الناشطة مريم الخواجة، في تدوينات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنّ والدها يواجه أربع قضايا جديدة، من بينها إهانة الكيان الصهيونيّ المحتل، ورفضه للتطبيع، والتحريض على تغيير النّظام من داخل السّجن.



وأضافت أنّه تمّ تأجيل جلسة محاكمته، إلى تاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لحاجة والدها إلى توكيل رسمي، ولم يحضر إلى المحكمة، رغم إبلاغ عائلته بأنه يرغب بنفسه في حضور المحاكمة.



وأشارت إلى أنّ والدها قضى ما يقارب 12 عامًا في سجون البحرين، تعرّض فيها للتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة، بسبب ممارسته حقّه في حريّة التعبير، ودفاعه عن حقوق الإنسان، ومحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة.