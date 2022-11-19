غضب شعبي ضد جرائم السعودية بحق المغتربين اليمنيين

وقد أثارت الانتهاكات السعودية بحق المغتربين اليمنيين سخطاً واسعاً لدى المجتمع اليمني الذي يرى نفسه مستهدفاً على تراب وطنه وفي غربته من قبل نظام قائم على أساس الجريمة.



وفي هذا الصدد سجل مكتب حقوق الإنسان بصعدة وفاة مغترب خلال نوفمبر اعتقلته السلطات السعودية من محافظة العارضة بتهم كيدية أودع على إثرها السجن لسبعة اعوام. ليطلق سراحه بعدها مسلوب الصحة والمال وقد فارق الحياة بعد اسابيع من إطلاق سراحه قضاها في المستشفى على أمل إنقاذ حياته.



ويقول محللون سياسيون بأن إستهداف المغتربين اليمنيين على الاراضي السعودية يعتبر جريمة تضاف الى سجل جرائم المملكة بحق اليمنيين على تراب وطنهم طيلة ثمانية اعوام باتت قضية شعب لا يقبل أن تضيع دماء ابنائه.



وحل غضب شعبي واسع واستياء في محافظة صعدة بعد تصاعد جرائم وانتهاكات النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين.



وفي السياق نظم أبناء مديريات محافظة الحديدة اليوم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، تنديداً بجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق أبناء الشعب اليمني تحت شعار “النظام السعودي المجرم يسفك دماء اليمنيين”.



واستنكر المشاركون في الوقفات، إقدام النظام السعودي على قتل المغترب المغدور به المواطن اليمني علي عاطف هضبان العليي.. مؤكدين أن سفك الدماء ومصادرة الحقوق والحريات ليس بغريب على طواغيت العالم وأدواتهم الإجرامية في المنطقة.



وخلال الوقفة أمام جامع الرضا، بحضور وكيل أول المحافظة، أدان المشاركون استمرار النظام السعودي في قتل المدنيين وآخرها إقدامه على قتل المغترب اليمني علي العليي .. مطالبين بكشف تفاصيل وأسباب الجريمة التي ارتكبها بحقه جهاز أمن الدولة السعودي.



واستنكروا جرائم مرتزقة العدوان بقيادة طارق عفاش وآخرها إحراق مخيمات النازحين في مديرية الخوخة .. داعين أحرار اليمن الوقوف صفاً واحداً بجانب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى فيما تتخذه من قرارات تحفظ الدماء وتصون الأعراض.



كما أكدوا أن جرائم النظام السعودي وتحالف العدوان، لن تزيد الشعب اليمني إلا صبراً وثباتاً وصموداً حتى تحقيق النصر المؤزر.



واستنكر المشاركون في الوقفات، إقدام النظام السعودي على قتل المغترب المغدور به المواطن اليمني علي عاطف هضبان العليي.. مؤكدين أن سفك الدماء ومصادرة الحقوق والحريات ليس بغريب على طواغيت العالم وأدواتهم الإجرامية في المنطقة.



وكانت قد عقدت منظمة إنسان للحقوق والحريات مؤتمراً صحفياً لأسرة المغترب المغدور به المواطن اليمني علي عاطف هضبان العليي لكشف تفاصيل الجريمة التي ارتكبها بحقه جهاز أمن الدولة السعودي.



واعتبرت هذه الجريمة، أنموذجاً من جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها النظام السعودي، منذ عدة سنوات ومنها جريمة خميس مشيط التي تعرض خلالها مجموعة من أبناء الحديدة للحرق ولم تكن هناك أي إجراءات للمحاسبة والمتابعة.



وقال إن "المنظمات الدولية تصدر تقارير يومية بما يحدث من جرائم ممنهجة، وخاصة على الحدود اليمنية - السعودية، ومنها التقرير الأخير للمقرر الخاص بالإعدام خارج القانون وحديثه عن جرائم السعودية بحق المغتربين والأفارقة والآسيويين ومواطنين سعوديين".



وحمّل وزير حقوق الإنسان، النظام السعودي والمجتمع الدولي، مسؤولية كافة الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين والمغتربين .. لافتاً إلى أن المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة يتسترون على جرائم السعودية من خلال تعطيل آليات وإجراءات المحاسبة.



وعبر عن الأمل في صحوة الضمائر الحية للتحرك الفاعل لإيقاف جرائم النظامين السعودي والأمريكي .. مؤكداً أن المجتمع الدولي يدخل في صفقات على حساب دماء الأطفال والنساء والضحايا من اليمنيين والمغتربين في السعودية وغيرها من الدول.