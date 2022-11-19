إيران: على المجتمع الدولي إدانة الحوادث الإرهابية لمنع المزيد من العنف

وقالت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان بشأن الهجمات الإرهابية في إيذه وأصفهان ومشهد: في الأيام الأخيرة ، شهدت الشعب الإيراني الشريف والمجتمع الدولي أعمال إجرامية لمجموعة إرهابيين لا تعرف الرحمة ضد المواطنين الأبرياء والمدافعين عن أمن إيران في مدن إيذه وأصفهان ومشهد.



وأضاف البيان، للأسف استشهد و جرح عدد من أبناء وطننا الأعزاء، من بينهم نساء وأطفال أبرياء، في هذه الهجمات الإرهابية.



وتابع، إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذه الهجمات الإرهابية الشريرة وتعرب عن تعازيها لشعب إيران العزيز، ولا سيما أسر الشهداء المفجوعة، وتسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل للجرحة.



وأكدت أنه مما لا شك فيه أن الصمت المتعمد من قبل المروجين الأجانب للفوضى والعنف في إيران في مواجهة العمليات الإرهابية الواضحة في عدة مدن إيرانية ليس له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين وتعزيز الإرهاب في العالم.



واضاف البيان، لا تزال عمليات القتل الإرهابية العمياء التي وقعت في اليومين الماضيين في مدن إيذه وأصفهان ومشهد، والتي حدثت بعد هجوم مماثل مؤخراً على زوار ومصلين في مرقد الشيد شاه شراغ في شيراز، تؤيد كالسابق كيف أن الأعداء ومعارضي النظام المقدس للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الشريف والعظيم، يخفون طبيعتهم الإجرامية وراء القناع التعاطف الزائف مع شعب وأبناء هذا البلد.



وتابع، من وجهة نظر الأنظمة والأعراف الدولية، الإرهاب في أي شكل وزمان ومكان مدان، وبالتالي فمن واجب المجتمع الدولي والمحافل الدولية تحمل المسؤولة، من خلال إدانة الأعمال الإرهابية الأخيرة في إيران، وعدم السماح بايجاد ملاذ آمن لمثيري العنيف والحركات المتطرفة التي لا تزال تعمل على إثارة الاضطرابات وتنشر الكراهية والتوتر والفوضى والاضطراب.



وأردف البيان، في هذا الصدد، تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادا إلى معايير القانون الدولي ووفقا لقوانينها وأنظمتها، بحقها في المتابعة القانونية والقضائية للأعمال الإرهابية التي يرتكبها الإرهابيون والحكومات الداعمة لهم.



واختتم البيان بالقول، ان الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استكمالاً لجهود المؤسسات التي تحافظ على النظام والأمن في البلاد على مدار الساعة سيوظف جميع قدرته الدبلوماسية، في القيام بمسؤولياته في مجال السياسة والعلاقات الخارجية لحماية إيران القوية والمستقلة وحماية حقوق الشعب.