الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش واسعة لمطاردة فلول داعش في ديالى

وقال قائد العمليات طالب الموسوي في بيان إن" قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي شرعت بتنفيذ عملية نوعية ودقيقة استنادا على المعلومات الاستخبارية الواردة الينا من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط لهيئة الحشد الشعبي بتحديد أماكن اوكار العدو بدقة ومراقبة تحركاته ومتابعته من قبل قسم استخبارات قيادتنا ومن خلال تطابق جميع المعلومات بدقة انطلقت العملية هذا اليوم لتعقب العدو وتدمير أوكاره في سلسلة جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم في المنطقة المحصورة بين طريق بغداد كركوك وطريق عين ليلة ناحية قرة تبة وبخمسة محاور رئيسة وبمشاركة قوة الاحتياط".



وبين، الموسوي ان" المحور الأول للعملية هو محور صنديج الذي يقوده اللواء الرابع الحشد الشعبي وقوة من مديرية أمن الحشد الشعبي والمحور الثاني هو محور طريق النياسم الذي يقوده اللواء ١١ لواء علي الأكبر قيادة الفرات الاوسط الحشد الشعبي والمحور الثالث هو محور مرصد نارين والذي يقوده اللواء الثالث والعشرون قيادتنا والمحور الرابع هو محور عمر مندان والذي يقوده اللواء الرابع والعشرون والمحور الخامس هو محور ام الحوالي الذي يقوده اللواء ٦٢ قيادتنا مع الاحتفاظ بفوج القوات الخاصة للقيادة كاحتياط".



وأضاف، ان "هذه العملية مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة كافة وصنوف وخدمات هيئة الحشد الشعبي وطيران الجيش"، مشيرا الى أن" هذه العملية تنفذ بقطعات راجلة لوعورة المنطقة وكذلك تجنب العبوات التي قام بزرعها العدو على جميع محاور التقدم، وأضاف إن العملية تسير بشكل جيد باتجاه الاهداف المحددة مسبقاً للقطعات بدقة".