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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:12

رئيسي : "الانتقائية" في التعامل مع ايران تبعث على الندم

رئيسي : "الانتقائية" في التعامل مع ايران تبعث على الندم
واعتبر السيد رئيسي ، لدى استقباله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مساء اليوم السبت ، العلاقات بين طهران ومسقط بانها متجذرة وقوية وأضاف انه : رغم انف الأعداء ، فإن هذه العلاقات تتوسع يومًا بعد يوم ، وفي الأشهر الأخيرة قد تم اتخاذ خطوات ايجابية في اتجاه تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وأوضح أن عداء نظام الهيمنة وعلى راسه أمريكا ضد الشعب الإيراني لا يخفى على أحد ، موضحًا: إن غضب وامتعاض الأميركيين من تقدم الشعب الإيراني مستمر طيلة العقود الاربعة الماضية وكان الفشل حليفه دومًا ولكن الأميركيين لا يتعلمون الدروس من إخفاقاتهم.

وفي جانب آخر من تصريحاته ، ثمن الرئيس الايراني مواقف عمان المبدئية للتعاون مع إيران على صعيد القضايا الدولية ، وأكد على موقف الجمهورية الإسلامية القاضي بالاستعداد لتحقيق اتفاق عادل ، وقال: إن بعض الأطراف الإقليمية والدولية تنقل بانتظام رسالة التعاون والتعاطي ولكن في مجال العمل يختلف سلوكهم عن كلامهم فهذا النفاق سيجعلهم بالتأكيد يندمون.

بدوره أعرب وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي ، في هذا اللقاء ، عن تقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ، وخاصة نهج آية الله رئيسي في تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي واكد : إن علاقات عمان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مثالية مقارنة بالدول الأخرى ونحن نتطلع الى استمرار هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.

كما أعلن وزير خارجية عمان عن دعمه لمواقف ونهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مفاوضات رفع الحظر وقال نحن نعتقد أن ثبات إيران وسلوكها الصادق سيحقق نتائج.
رقم : 1025568
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