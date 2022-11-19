الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:13
المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي

عزالدين: اعتداءات المستوطنين في الخليل جريمة لايجب السكوت عنها

عزالدين: اعتداءات المستوطنين في الخليل جريمة لايجب السكوت عنها
وأشار عز الدين إلى أن العربدات التي ينفذها المستوطنون الصهاينة مخططة ومدعومة ومحمية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأضاف:" الاحتلال وقادته يتحملون كامل المسؤولية عما يجري في الخليل من اعتداءات وتدنيس للحرم الابراهيم واستغلال طقوسهم الدينة لتنفيذ اجندات احتلالية لن يسمح بها شعبنا.

ودعا أهالي الضفة المحتلة وخاصة في خليل الرحمن بضرورة الخروج والتصدي للألاف من قطعان المستوطنين الذين يعتدون على أهلنا في تل رميدة.

كما طالب المقاومة بضرورة تفعيل العمل على لجم الاحتلال وقطعان المستوطنين وضربهم بكل قوة على جرائمهم البشعة بحق أهل فلسطيني في الخليل.

كما طالب أيضا الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل بضرورة اخذ دورها في حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته في الخليل وعدم الوقوف على الحياد لان الحياد في هذه المواقف هو فتح المجال لمزيد من الاجرام الصهيوني ضد فلسطينيين.
مصدر : وكالات
رقم : 1025569
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
19 تشرين الثاني 2022
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
19 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
السيد الخامنئي: أصفهان مدينة العلم والفن والجهاد
19 تشرين الثاني 2022
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟
19 تشرين الثاني 2022
المرور عبر منحنى انتخابات الكونجرس.. هل يفكر "بايدن" في الانتقام من "ابن سلمان"؟
19 تشرين الثاني 2022
لماذا تعتبر حكومة نتنياهو الجديدة الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الصهيوني؟
لماذا تعتبر حكومة نتنياهو الجديدة الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الصهيوني؟
19 تشرين الثاني 2022
استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة الاسلامية في كرمانشاه
استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة الاسلامية في كرمانشاه
18 تشرين الثاني 2022
خطيب جمعة طهران يؤكد على ضرورة معاقبة مثيري الشغب
خطيب جمعة طهران يؤكد على ضرورة معاقبة مثيري الشغب
18 تشرين الثاني 2022
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
18 تشرين الثاني 2022
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
18 تشرين الثاني 2022
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
18 تشرين الثاني 2022
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
18 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟