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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:14

تدريبات جوية بين واشنطن وسيؤول عقب تهديدات كيم النووية

تدريبات جوية بين واشنطن وسيؤول عقب تهديدات كيم النووية
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، إنّ سيؤول وواشنطن "أجرتا اليوم تدريباً جوياً مشتركاً مع القاذفة الإستراتيجية بي-1بي التابعة لسلاح الجو الأميركي".

كذلك، شارك في التدريب بعض الطائرات الأكثر تطوراً في سلاحَي الجو الأميركي والكوري الجنوبي، من بينها المقاتلة الخفية "أف-35"، وفقاً للمصدر نفسه.

وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أنّ قاذفتين إستراتيجيتين أميركيتين، من طراز "بي - 1 بي لانسر"، أجرتا تدريبات مشتركة مع مقاتلات شبح كورية جنوبية، من طراز "أف - 35 أيه"، ضمن مناورات "عاصفة اليقظة"، فوق شبه الجزيرة الكورية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس الجمعة، أنّه في حال استمرت تهديدات الأعداء ضد بلاده، سوف يلقون رداً بالأسلحة النووية، قائلاً إنّ قواته النووية "جاهزة".

وكانت بيونغ يانغ أعلنت سابقاً أنّها ستردّ على التدريبات المشتركة بين الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة بإجراءات عسكريّة "حازمة وساحقة".
مصدر : وكالات
رقم : 1025570
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