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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:33
الشيخ الخزعلي يطالب بالتحقيق حول استهداف الجيش في كركوك
واستشهد مجموعة من مقاتلي الجيش العراقي ضمن قاطع الفرقة الثامنة – اللواء الحادي والثلاثين / شرق كركوك بتعرض بأسلحة كاتمة للصوت.
مصدر :
وكالات
رقم :
1025580
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