الشيخ الخزعلي يطالب بالتحقيق حول استهداف الجيش في كركوك

اسلام تايمز (العراق) - طالب الأمين العام لعصائب اهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بإستهداف جنود في كركوك.