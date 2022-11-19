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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:41
متورطة باغتيال امام جماعة مسجد ؛

القوات الامنية الايرانية تلقي القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان

القوات الامنية الايرانية تلقي القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان
وأفادت وكالة انباء فارس، انه بهمة قوات الامن، تم القاء القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) كان اعضاؤها ضالعون في استشهاد الشهيد سجاد شهركي امام جماعة مسجد مولى المتقين في زاهدان.

وفي الاعترافات الاولية للمتهمين، اعترف اعضاء هذه الخلية الارهابية بصلتهم مع الجماعات والزمر المناوئة للثورة خارج البلاد، وكذلك اجهزة التجسس المعادية، واعترفوا كذلك بنواياهم لمواصلة الممارسات الارهابية ضد الشخصيات البارزة الشيعية والسنية والاماكن الحساسة في المحافظة، بهدف ايجاد التفرقة والحرب الطائفية في سيستان وبلوجستان.
رقم : 1025586
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