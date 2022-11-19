ماسك يطلق استطلاعا بشأن عودة ترامب لتويتر

وكان جرى تعليق حساب ترامب بشكل دائم من قبل الإدارة السابقة للموقع عام 2021.



وطلب ماسك من مستخدمي تويتر التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب ترامب.



وبحسب نتيجة التصويت الذي لم ينته بعد، صوت 53.3 بالمئة من المشاركين بـ”نعم” فيما صوت 46.8 بـ”لا”.



وكان ماسك أعلن في تغريدة الجمعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب ترامب على تويتر.



كما أعلن أن شخصيات أخرى مثل كاثي غريفين وجوردن بيترسون وبابيلون بي سيتم تفعيل حساباتها مجددا.



شركة تويتر أعلنت في 9 يناير/كانون الثاني 2021 تعليق حساب ترامب بشكل دائم.



وقالت الشركة حينها: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.