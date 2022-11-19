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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:46

وزير خارجية عمان : نرفض اعمال العنف والارهاب

وزير خارجية عمان : نرفض اعمال العنف والارهاب
اعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في طهران اليوم السبت ، عن سعادته بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ناقشنا العديد من القضايا فيمابيننا وتحدثنا أيضًا عن تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وكذلك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة السيد رئيسي إلى مسقط ، وتم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم، وإن شاء الله سنتابع هذه المذكرات حتى تنفيذ هذه الاتفاقيات بين البلدين الصديقين والشقيقين.

وقال: إن سلطنة عمان انتهجت دائما سياسة حسن الجوار ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقد اتبعت دائما سياسة دعم أمن المنطقة والعالم، وفي هذا الصدد أود أن أؤكد على أهمية هذا النهج حتى نتمكن من ضمان أمن الملاحة البحرية، وكذلك أمن الحركة التجارية والاقتصادية مما يعود بالفائدة على بلدينا ويكون مفيدًا لشعوب المنطقة وستؤدي أيضًا إلى شراكات أجنبية.

واردف وزير الخارجية العماني: هناك العديد من التحديات والعديد من القضايا والخلافات، لكننا في عمان نعتقد أن السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والتحديات هو من خلال الحوار والتفاهم ومناقشة وإيجاد السبل السلمية.

وقال وزير الخارجية العماني: نرفض أي أعمال عنف وإرهاب وعلينا البحث عن أسباب أعمال العنف هذه.

وأضاف: سنواصل جهودنا من أجل تفاعل إيجابي وصادق على أساس ميثاق الأمم المتحدة.
رقم : 1025589
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