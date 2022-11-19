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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:26
مدير مكتب زيلينسكي: السلام مع روسيا ممكن لكن ...
وأضاف يرماك أنه لن يكون هناك سلام أو يقاف للحرب إلا باستعادة الحدود الأوكرانية المرسومة عام1991، معتبرا أنّ السلام سيحل حينما يتم تدمير الجيش الروسي في اوكرانيا، ويصل الجيش الأوكراني الى المناطق الحدودية لعام 91 التي تم ترسيمها سابقا.
مصدر :
وكالات
رقم :
1025613
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