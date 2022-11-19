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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:34

بن حبتور : انهاء العدوان وبلوغ السلام كفيل بانهاء معاناة الشعب اليمني

بن حبتور : انهاء العدوان وبلوغ السلام كفيل بانهاء معاناة الشعب اليمني
واستقبل رئيس حكومة الانقاذ اليمينة، اليوم السبت، الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بيتر جيمس هوكين.

وناقش اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن و الدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع العلاقات الدولية يحيى الهادي، خطط المنظمة ومشاريعها في اليمن للفترة المقبلة وسبل توطيد الشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارت الصحة والتربية والتعليم والمياه والبيئة.

وقد رحب رئيس حكومة الانقاذ اليمينة بالمسؤول الأممي.. املا أن يواصل الجهود الطيبة التي بذلها سلفه فيليب دواميل في تعزيز نشاط اليونيسف وتدخلاتها الانسانية الهامة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة حريصة على توفير العوامل المعينة لليونيسف في تنفيذ مشاريعها وحل الإشكاليات التي قد تعترض نشاطها الحيوي.. لافتا الى التحديات الإنسانية التي تتزايد بصورة مستمرة بسبب العدوان والحصار، ما يستدعي تظافر الجهود الدولية للحد منها.

وفي السياق أكدت المنظمة في بيان لها استشهاد وجرح 8 آلاف و116 طفلاً ، بينهم 3860 شهيداً و 4 آلاف و256 جريحاً منذ بداية العدوان.

وأوضحت المنظمة أن حوالي 6000 مدني أصيبوا بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان ومنهم ما يقارب خمسة آلاف و559 من الأطفال.. مؤكدة أن أكثر من مليونين و400 ألف طفل على الأقل ما زالوا خارج المدرسة من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة.

وأوضحت أن الحصار أدى إلى زيادة معدلات سوء التغذية حيث تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية.. مؤكدة أن 632 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام الحالي.

كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، اليوم السبت ، عن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على البلد في الـ26 من مارس 2015م.
رقم : 1025618
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