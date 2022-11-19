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السبت 19 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:43

البيت الأبيض يعلّق على تغريدة جنكيز… "جمال مات مرة أخرى"

البيت الأبيض يعلّق على تغريدة جنكيز… "جمال مات مرة أخرى"
وتابعت: لقد طرح موضوع خاشقجي عندما التقى برئيس الوزراء (محمد بن سلمان)، كما تعلمون، هذا الصيف، لذلك لقد كان واضحاً جداً بشأن ذلك على مدار السنوات العديدة الماضية”.

وأضافت “أريد فقط أن أكرر شيئين هنا. أعلنا عن سلسلة من الإجراءات العام الماضي رداً على القتل، كما تعلمون جميعاً. جمدنا مبيعات الأسلحة الهجومية، وأصدرنا تقرير خاشقجي عن لجنة الاستخبارات. فرضنا حظراً على التأشيرات على ما يقرب من 80 مسؤولاً سعودياً. فرضنا عقوبات على مسؤولين وكيانات سعودية، بما في ذلك قوة التدخل السريع بالديوان الملكي. ونحن نعمل مع الكونغرس لإعادة تقييم العلاقة على نطاق أوسع، وهو أمر قمنا به، وهذا يعني أننا نقوم بذلك بطريقة من الحزبين، وهو أمر مهم لأننا نعيد تقييم العلاقة، لأنه شيء قمنا به على مدار الثمانين عاماً الماضية”.

وتابعت “لذا، فيما يتعلق بهذه القضية، فإن تحديد الحصانة، مرة أخرى، هو قرار قانوني.. لا علاقة له بمزايا هذه القضية”. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أفادت في رأي بهذا الشأن، بأن “محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى”.

جمال مات مرة أخرى اليوم!

وانتقدت جنكيز منح الإدارة الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها ضده، معربة عن خيبة أملها. وكتبت جنكيز في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر “منحت وزارة الخارجية الأمريكية حصانة لـ محمد بن سلمان.. لم يكن القرار متوقعا من الجميع.. اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن جاء المال مرة أخرى أولا.. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أنا”.

وفي تغريدة ثانية، كتبت خديجة تقول إن جمال خاشقجي “مات مرة أخرى اليوم”، مشيرة إلى “ظلم” لحق بـ “جمال خاشقجي”.
مصدر : وكالات
رقم : 1025625
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