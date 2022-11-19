الشيخ الخزعلي يعزي بأستشهاد مجاهدي الحشد بمحافظة ديالى

وقال سماحة الشيخ الخزعلي، في تغريدة له على “تويتر”، تابعتها “العهد نيوز”، إن “أرضُ العراق إرتوَتْ اليوم بدماء طاهرة شريفة من خيرة أبنائِهِ والمدافعين عنه، من الجيش العراقي الباسل والحشد الشعبي المقدس”.



وأضاف الشيخ الخزعلي بالقول “بعد فاجعة نبأ استشهاد الجنود الأبطال فى محافظة كركوك، لحق بركبهم إثنان من مجاهدي الحشد الشعبي أثناء تأديتهم للواجب المقدَّس في جبال حمرين بمحافظة ديالى، وإنا إذ نحتسِبُهم شهداءَ في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإننا نتقدم بأحر آيات التعازي لأهلهم وذويهم”.



وتابع سماحته بالقول “ندعو الله جل في علاه بأن يتقبلهم مخضّبين بدمائهم شهداءَ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل إنه سميع مجيب الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.