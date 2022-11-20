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الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:13
11 قتيلا في هجوم تركيا على شمال سوريا
وبدأت تركيا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، جولة جديدة من العمليات ضد الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا، استخدمت خلالها طائرات مقاتلة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1025701
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