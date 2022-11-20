11 قتيلا في هجوم تركيا على شمال سوريا

وبدأت تركيا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، جولة جديدة من العمليات ضد الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا، استخدمت خلالها طائرات مقاتلة.