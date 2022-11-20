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الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:35

إيران تنفي لقاءاً مع رئيس جهاز المخابرات المصرية

إيران تنفي لقاءاً مع رئيس جهاز المخابرات المصرية
وقال موسوي فر في تصريحات صحفية إن "رئيس منظمة البيئة الإيرانية علي سلاجقة في زيارته إلى القاهرة التقى بوزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ سامح شكري وبعض نظرائه من الدول الأخرى وبحث معهم القضايا البيئية".

وأوضح موسوي فر "اجتماعات رئيس منظمة حماية البيئة في مصر واضح تماماً وهذه الاجتماعات عقدت فقط مع نظرائه والمسؤولين السياسيين في مختلف البلدان"، مشيراً إلى أن "علي سلاجقة بالإضافة إلى كلمته في المؤتمر السابع والعشرين للتغير المناخي، خلال رحلته إلى مصر، اجتمع مع وزير الخارجية المصري وبعض نظرائه البيئيين في دول أخرى، وكان محور هذه المناقشات القضايا المتعلقة بتغير المناخ والجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

وانعقد المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في الفترة من (6 إلى 18 نوفمبر 2022) في مدينة شرم الشيخ.

وكانت صحيفة "العربي الجديد" المقربة من قطر، زعمت أمس عن لقاء غير معلن جرى في القاهرة بين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ونائب الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، الذي زار مصر أخيراً للمشاركة في قمة المناخ.

ووفق هذه الصحيفة فإن اللقاء الذي جمع كامل وسلاجقة، شهد التأكيد من جانب القاهرة على الموقف المصري الرافض للدخول في أية أحلاف سياسية أو عسكرية، كما شهد تبادل الرسائل الإيجابية بين الجانبين.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قولها إنه "سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة شفهية خاصة من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي".
رقم : 1025722
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