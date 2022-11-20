إيران.. ضبط 84 قطعة سلاح في كرمنشاه

وأضاف، ضبطت يوم أمس شحنة ذخيرة 26 الف طلقة لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة من عصابة دخلت محافظة كرمانشاه من إحدى المحافظات الغربية، واعتقل المتهمين وضبطت السيارة.

