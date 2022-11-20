الصفحة الرئيسية
0
الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:15

مسؤول أوكراني يصرح بـــ'الشرط الوحيد' للسلام في بلاده

مسؤول أوكراني يصرح بـــ
وكتب يرماك عبر تلغرام "سيحل السلام حينما ندمر الجيش الروسي في أوكرانيا ونتوصل إلى ترسيم حدود عام 1991"، وهو تاريخ انفصال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي.
وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني في أعقاب الانتصارات الميدانية التي حققتها كييف في بعض المناطق.
ففي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخول قوات بلاده مدينة خيرسون بعد انسحاب الجيش الروسي منها إلى مواقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.
كما استأنفت السلطات الأوكرانية تسيير رحلات القطارات بين العاصمة كييف ومدينة خيرسون، بعد انسحاب الجيش الروسي منها مؤخرا.
 
رقم : 1025737
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
ولايتي ينفي شائعات عن نية إيران الدخول في حرب مع آذربيجان
ولايتي ينفي شائعات عن نية إيران الدخول في حرب مع آذربيجان
20 تشرين الثاني 2022
القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان
القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان
20 تشرين الثاني 2022
استمرار الاحتجاجات داخل سجن جو في البحرين
استمرار الاحتجاجات داخل سجن جو في البحرين
20 تشرين الثاني 2022
إسلامي: اعتماد قرار في الوكالة لن يساعد في دفع الأمور وسنرد ردا قويا
إسلامي: اعتماد قرار في الوكالة لن يساعد في دفع الأمور وسنرد ردا قويا
20 تشرين الثاني 2022
ترامب ضيف غيرمرحب به حتى بين تجمع الكثير من مؤيديه!
ترامب ضيف غيرمرحب به حتى بين تجمع الكثير من مؤيديه!
20 تشرين الثاني 2022
مخاوف متزايدة على مصير المعتقل عيسى النخيفي
مخاوف متزايدة على مصير المعتقل عيسى النخيفي
20 تشرين الثاني 2022
بدء الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
بدء الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
20 تشرين الثاني 2022
إيران تنفي لقاءاً مع رئيس جهاز المخابرات المصرية
إيران تنفي لقاءاً مع رئيس جهاز المخابرات المصرية
20 تشرين الثاني 2022
علي حسن السبيتي
أصغر معتقلي الرأي المهددين بالإعدام في السعودية
20 تشرين الثاني 2022
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
19 تشرين الثاني 2022
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
19 تشرين الثاني 2022
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
19 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟