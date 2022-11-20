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الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:22

القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان

القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان
واعلنت العلاقات العامة لفيلق "صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف)" للحرس الثوري في محافظة أصفهان في بيان: انه وفي ظل الرصد الاستخباراتي من قبل كوادر استخبارات فيلق " صاحب الزمان (عج)" في محافظة أصفهان، تم تحديد واعتقال عناصر خلية ارهابية كانوا قد هاجموا المدافعين عن الامن.
وأضاف البيان: تضم هذه الخلية بلطجية ذوي سوابق قضائية وانتماء إلى تيار النفاق (زمرة خلق الارهابية)، كانوا قد هاجموا بسلاح حربي المدافعين عن الامن ما ادى الى استشهاد اثنين من التعبويين واحد كوادر قوى الامن الداخلي مساء الاربعاء (16 تشرين الثاني/نوفمبر).
وتابع البيان: انه خلال تفتيش منازل هؤلاء الارهابيين تم العثور على قنابل كبسول محلية الصنع وأنواع الأسلحة البيضاء والحربية.
 
رقم : 1025742
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