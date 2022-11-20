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الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:27

الخلافات بين قادة الصهاينة تفتح قبضتهم واحدا تلو الآخر!

الخلافات بين قادة الصهاينة تفتح قبضتهم واحدا تلو الآخر!
وقال ليبرمان في سلسلة تغريدات على"تويتر" تحت عنوان "ترتيبات الحكم الجديدة لنتنياهو"، إن الأخير يخدع الجميع بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، ويسعى إلى السيطرة على عملية تعيين القضاة في المحكمة العليا وهو ما يخدم مصلحته.
وأفاد بأنه تحدث في الأيام الماضية مع عدد من كبار مسؤولي حزب "الليكود" ومساعدي نتنياهو، مؤكدا أن الصورة التي تتكشف أكثر من مجرد مقلقة.
وأضاف أن نتنياهو يسعى للسيطرة على هيئة البث الاسرائيلية "كان" وحرق أوراق كل من بن غفير وسموتريتش قبل الانتخابات المبكرة القادمة التي سيدعو لها للتخلص من هؤلاء.
كما أشار إلى أنه يعمل على استبدال المستشار القانوني للحكومة بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أيضا أن نتنياهو سيقيل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، بحجة أنه لا يتعاون مع خططه بشأن إيران.
وأشار إلى أنه سيعلن التوصل إلى اتفاقية سلام مع السعودية بحجة إقامة حكومة جديدة بدون المتطرفين.
 
رقم : 1025745
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