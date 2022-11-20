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الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:30

قديروف يهدر دم قتلة الأسرى الروس ويرفض أسرهم

قديروف يهدر دم قتلة الأسرى الروس ويرفض أسرهم
وقال: "أعتقد أن أسر هؤلاء المهووسيين أمر مرفوض بشكل قطعي، فأتباع الشيطان هؤلاء لم يرتكبوا جريمة فحسب، بل نشروها على الإنترنت. أنا متأكد من أن القصاص منهم لن يستغرق وقتا طويلا".
وأكد أنه أنه سيتم فعل كل ما هو ممكن لمعاقبة الجناة مشيرا إلى أنهم لا يستحقون أي حقوق وقواعد إنسانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.
وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".
 
رقم : 1025749
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