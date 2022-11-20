ولايتي ينفي شائعات عن نية إيران الدخول في حرب مع آذربيجان

وقال ولايتي "تم مؤخراً توجيه اتّهامات زائفة لإيران بنيّتها شنّ حرب على أذربيجان و إيران لا تنوي أن تعتدي على أي دولة من دول الجوار في القوقاز أو أي دولة أخرى".

وأضاف ولايتي ردًا على تصريحات لرئيس أذرييجان: يجب الإعلان بصوت عالٍ أن كل أذري هو إيراني وكل إيراني هو أذري. حتى لو كان ذلك الأذري والإيراني خارج إيران ويحمل جواز سفر آخر.

وأوضح ولايتي: لقد نسى معتنقو المذهب الشيعي في جميع أنحاء إيران تدريجيًا كل خلافاتهم السياسية والعرقية والطبقية وأطلقوا على أنفسهم "إيرانيين" وحاولوا تجديد القومية الإيرانية.

وتابع ولايتي: إذا كان بإمكان أي أذري في أي مكان في العالم التعبير عن رأيه دون عائق، فهو إما مواطن إيراني، أو إذا لم يكن كذلك، فلديه حس تجاه إيران، ولإيران في قلبه مكانة أكثر خصوصية من أي مكان آخر؛ سواء أراد خصوم إيران وأذربيجان العزيزة ذلك أم لا.

