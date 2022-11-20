وزير خارجية العراق: إيران والسعودية لديهما رغبة باستئناف الحوار

وأفاد بأن الاحتياجات في إيران لها بعد إقليمي ويمكن أن تؤثر على سياسات طهران وعلى تقدم الحوار بين طهران والرياض.



وجاءت تصريحات الوزير العراقي خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة بالبحرين حول حل الصراعات في الشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية العراقي في اجتماع المنامة الأمني ​​إن بلاده تسعى لإقامة علاقات قوية مع جميع الدول، مضيفاً إن الحكومة العراقية الجديدة لا تتبع طهران وهذه المزاعم غير عادلة.



وأكد في جزء من بيانه أن جهود بغداد لاستضافة المفاوضات الإيرانية السعودية مستمرة وأن البلدين على استعداد لمواصلة هذه المفاوضات.



وأضاف فؤاد حسين أن الاحتجاجات في إيران لها أيضًا بعد إقليمي وقد تؤثر على سياسات إيران وتقدم المحادثات مع الرياض.



