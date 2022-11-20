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الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:35

ائتلاف مدني مغربي ينتقد معاملات قنصليات الاتحاد الأوروبي للمغاربة

ائتلاف مدني مغربي ينتقد معاملات قنصليات الاتحاد الأوروبي للمغاربة
واعتبر الائتلاف، معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي "مهينة وحاطة بالكرامة ومناقضة لادعاءات هذه بلدان باحترام حقوق الإنسان"، مشيرا إلىأن القاعدة المعمول بها حاليا في هذه القضية، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة.
واستنكر الائتلاف، تفويت دول محيط "شينغن"، تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة، مما يزيد في رسوم الحصول على الفيزا فبالإضافة لأداء رسوم التأشيرة أصبح طالبي التأشيرة يودون رسوم إضافية مقابل الخدمات الشركات .
 
رقم : 1025777
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