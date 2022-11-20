ائتلاف مدني مغربي ينتقد معاملات قنصليات الاتحاد الأوروبي للمغاربة

المغرب (اسلام تايمز) - انتقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، ما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل، وذلك في مذكرة وجهها الائتلاف إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب.