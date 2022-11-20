الصفحة الرئيسية
0
الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:46

سوريا تعلن استشهاد عسكريين جراء القصف التركي

سوريا تعلن استشهاد عسكريين جراء القصف التركي
وأفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن “عدداً من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم”.
واستهدف طيران الاحتلال التركي عدداً من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل.
هذا وأعلنت تركيا، فجر اليوم الأحد، أن مقاتلاتها شنت غارات جوية على معاقل المسلحين الأكراد في شمال سوريا والعراق.
ونشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في تويتر صورة لطائرة مقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية على موقع لم تحدده الوزارة.
وأرفقت الصورة بعبارة 'دقت ساعة الحساب' في إشارة إلى انفجار اسطنبول في الثالث عشر من الشهر الجاري، الذي اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراءه لكنهما نفيا ذلك.
وبحسب المرصد السوري المعارض فقد أسفرت الغارات التركية عن سقوط اثني عشر قتيلا على الأقل في شمال سوريا.
 
رقم : 1025781
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
ولايتي ينفي شائعات عن نية إيران الدخول في حرب مع آذربيجان
ولايتي ينفي شائعات عن نية إيران الدخول في حرب مع آذربيجان
20 تشرين الثاني 2022
القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان
القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان
20 تشرين الثاني 2022
استمرار الاحتجاجات داخل سجن جو في البحرين
استمرار الاحتجاجات داخل سجن جو في البحرين
20 تشرين الثاني 2022
إسلامي: اعتماد قرار في الوكالة لن يساعد في دفع الأمور وسنرد ردا قويا
إسلامي: اعتماد قرار في الوكالة لن يساعد في دفع الأمور وسنرد ردا قويا
20 تشرين الثاني 2022
ترامب ضيف غيرمرحب به حتى بين تجمع الكثير من مؤيديه!
ترامب ضيف غيرمرحب به حتى بين تجمع الكثير من مؤيديه!
20 تشرين الثاني 2022
مخاوف متزايدة على مصير المعتقل عيسى النخيفي
مخاوف متزايدة على مصير المعتقل عيسى النخيفي
20 تشرين الثاني 2022
بدء الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
بدء الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
20 تشرين الثاني 2022
إيران تنفي لقاءاً مع رئيس جهاز المخابرات المصرية
إيران تنفي لقاءاً مع رئيس جهاز المخابرات المصرية
20 تشرين الثاني 2022
علي حسن السبيتي
أصغر معتقلي الرأي المهددين بالإعدام في السعودية
20 تشرين الثاني 2022
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
19 تشرين الثاني 2022
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
19 تشرين الثاني 2022
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
19 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً
السجن 10 سنوات لـ ‘‘عبدالله جيلان‘‘ والسبب انتقاده البطالة في السعودية!
الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال
‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ نحو الوحدة.. ما الشيء الذي يجب إدراكه؟