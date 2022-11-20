النظام الخليفي مستمر بجرائمه ضد معتقلي الرأي

وفي هذا الصدد قالت مصادر من داخل سجن جو عن استمرار عدد من السجناء السياسيين في الاحتجاجات رفضا لسياسات التضييق المستمرة على معتقلي الرأي والرموز العلمائية في السجن.



وأعلن نشطاء بحرينيون أن السجناء السياسيين في مبنى رقم سبعة بسجن جو أكدوا الاستمرار في الاحتجاجات بسبب استمرار التعدي على العلماء والرموز، مطالبين إدارة السجن بالاعتذار عن الإساءة للشيخ عبد الهادي المخوضر أحد مؤسسي تيار الوفاء الإسلامي، والتعهد بعدم تكرار التعديات.



ويواصل الشيخ المخوضر إضرابه عن الطعام منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني الحالي بسبب تعرضه لسوء المعاملة وسياسة العزل والانتقام الممنهج التي تمارسها سلطات السجن ضد المعتقلين.



ويرى مراقبون بأن معتقلو الرأي في سجن جو تعرضوا لأبشع صور التعذيب الوحشي الذي وثقته منظمات حقوق الإنسان و حرموا من أبسط حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية والمبادئ لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن رغم إنكار نظام آل خليفة الحاكم.



وافادت مصادر أن السلطات الأمنية البحرينية قد اعتقلت عائلة زعيم حركة حق الأستاذ حسن مشيمع بسبب اعتصامهم امام مركز كانو الصحي للمطالبة بتمكينه من حق العلاج و قامت وزارة الداخلية بتعزيز قواتها أمام المركز.



وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بريد”، في تقرير مشترك إن المحاكم البحرينية حكمت على 26 معتقلا بالإعدام بعد محاكمات استندت فقط إلى اعترافات تؤكد منظمات حقوقية أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.



وفي سياق متصل وفي خطوة غير مسبوقة، بدأت السلطات البحرينية محاكمةَ الناشط الحقوقي المعتقل “عبدالهادي الخواجة” بتهمة "إهانة كيان الاحتلال الإسرائيلي"، حيث عقدت المحكمة داخل سجن جو المركزي.



وقالت ابنته الناشطة مريم الخواجة، في تدوينات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنّ والدها يواجه أربع قضايا جديدة، من بينها إهانة الكيان الصهيونيّ المحتل، ورفضه للتطبيع، والتحريض على تغيير النّظام من داخل السّجن.



وأضافت أنّه تمّ تأجيل جلسة محاكمته، إلى تاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لحاجة والدها إلى توكيل رسمي، ولم يحضر إلى المحكمة، رغم إبلاغ عائلته بأنه يرغب بنفسه في حضور المحاكمة.



وأشارت إلى أنّ والدها قضى ما يقارب 12 عامًا في سجون البحرين، تعرّض فيها للتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة، بسبب ممارسته حقّه في حريّة التعبير، ودفاعه عن حقوق الإنسان، ومحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة.