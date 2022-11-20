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الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:18

العميد حاجي زاده يفصح عن مفاجئات الصواريخ الايرانية

العميد حاجي زاده يفصح عن مفاجئات الصواريخ الايرانية
مفاجئات جديدة افصح عنها قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد أمير علي حاجي زاده حول القوة العسكرية والصاروخية لايران؛ حيث اكد ان انجازات بلاده في اطار تطوير الصواريخ وتصنيع الطائرات المسيرة تفوق التصورات؛ مشددا علی ان طهران كانت قد استخدمت اسلحة متطورة استهدفت العدو على مسافة الالف وخمسين كيلومتراً كاشفاً عن ان صاروخ الفرط صوتي الذي اعلن عنه مؤخراً، بات من انجازات الماضي.
وقال العميد حاجي زاده:"نحن اليوم في مستوى عالمي في مجال الطائرات المسيرة، التي تحدت انشطة الجيوش الكبيرة والقوية في العالم التي كانت قد بدأتها قبل عقود من الزمن، وهناك الكثير من الإنجازات التي ستظهر ساعة المواجهة إذا لزم الأمر. مثل ضرب العدو على مسافة الف وخمسين كيلومتراً ، وهو بالطبع ليس من قبيل الصدفة ويعود إلى العمل بتعاليم الإسلام والقرآن والإعجاز الإلهي".
حاجي زاده وخلال استقباله مجموعة من أساتذة الحوزتين العلميتين في قم ومشهد المقدستين جاءت لتزور معرض قدرات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، شدد على ان ايران متقدمة في مجال الصواريخ على المستوى العالمي، مضيفاً ان العالم بات يدرك هذا المستوى ويحسب له الف حساب.
وقال حاجي زاده:"ان نبأ الصاروخ الباليستي فرط الصوتي القادر على المناورة داخل وخارج الغلاف الجو الذي تم الإعلان عنه مؤخراً يعود إلى فترة بعيدة من الماضي، ولكن تم الاعلان عنه اخيراً وقد حدثت في هذا المجال قفزة علمية ولن يتمكن العدو من الوصول الى مواجهة هذا الصاروخ لعشرات السنين".
حاجي زاده اشار ايضاً الى ان ايران تطورت أكثر ايضا في مجال الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة، بحيث أصبحت جميع أنواع الرادارات في مختلف المجالات، والترددات والارتفاعات والمديات، وكذلك أنظمة الدفاع على ارتفاعات منخفضة، والأنظمة متوسطة المدى حتى بعيد المدى، كلها مصنّعة محلياً وبأيد خبراء ايرانيين.
وفي مجال الفضاء ايضاً اشار الى الانجازات الاخيرة وقال ان بلاده تمكنت مؤخراً من إطلاق الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية 'قائم 100'، الذي يعمل بالوقود الصلب وانها ستعمل بواسطته خلال هذا العام على وضع أول قمر صناعي في المدار.
يشار الى ان ايران اصحبت من الدول الاولى في العالم على مستوى الكثير من المجالات سواء في الصناعات العسكرية او تكنولوجيا النانو او الصناعات التكنولوجية والطبية او البحث العملي وغيرها.
 
رقم : 1025802
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