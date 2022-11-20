إيران تستدعي السفير البريطاني في طهران

وسلمت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني "مذكرة اجتجاج شديدة اللهجة"، نظرا لاعتداء مجموعة شريرة على مبنى السفارة الايرانية في لندن والاساءة الى علم الجمهورية الاسلامية.



وأضاف البيان إن "أثناء تذكير الحكومة البريطانية بالتزاماتها على أساس اتفاقيتي فيينا لعامي 1961 و 1963 بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، أبلغ المدير العام لوزارة الخارجية الإيراني السفير البريطاني سيموت شركليف باحتجاج إيران وعدم كفاءة الشرطة البريطانية في منع هذا الهجوم المؤسف".



بدوره، نقل البيان عن السفير البريطاني قولها إنه "يعرب عن أسفه للهجوم وإنه سيبلغ لندن بالوضع"، مضيفاً "نأمل ألا يشهد مثل هذه القضايا في المستقبل".