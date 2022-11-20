الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران

إيران (إسلام تايمز) - أعلنت قوات فيلق حمزة سيد الشهداء البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن تعزيز قواتها في شمال غرب البلاد لمواجهة الإرهابيين والجماعات الانفصالية التي تحاول زعزعة الاستقرار في الجمهورية الإسلامية.