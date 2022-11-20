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الأحد 20 تشرين الثاني 2022 ساعة 21:05
لمواجهة الإرهابيين والانفصاليين

الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران

الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران
وذكر بيان لقوات فيلق حمزة سيد الشهداء اطلع عليه مراسل موقع "إسلام تايمز"، إنه "بسبب تحركات الأشرار والجماعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران في شمال غرب البلاد وخلق الشر وانعدام الأمن في بعض المناطق، فإن قاعدة حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني من خلال تعزيز قواتها في نطاق جغرافية المهمة والاستفادة من تعاون السكان المحليين المتحمسين لمواجهة عوامل انعدام الأمن في المنطقة بحزم".

وأضاف البيان "نحن نعتبر أمن المنطقة وأهل الشرفاء والمتحمسين للمحافظات الحدودية الشمالية الغربية خط أحمر لنا".
رقم : 1025814
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