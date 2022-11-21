الحرس الثوري يوقع قتلى جراء قصف استهداف انفصاليين في شمال العراق

وأفادت الوكالة إن "هجمات صاروخية وطائرات مسيرة شنها الحرس الثوري على عدة مقرات في أربيل بكردستان العراق، بما في ذلك في منطقتي " كويسنجق" و "جيجيني" قرب مدينة أربيل، وكذلك مقر في محافظة السليمانية.



وفي سياق متصل، قالت مواقع إخبارية مقربة من الحرس الثوري إن هجوماً بأربع صواريخ استهدف مركز القيادة العسكرية لحزب كوملة الكردستاني الإيراني المعارض بالقرب من محافظة السليمانية.



وقالت قناة "قدس برس" التابعة للحرس الثوري إنه وفق المعلومات المتوفرة لقي 26 شخصاً من الإنفصاليين الأكراد مصرعهم جراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.



وكان السفير الإيراني لدى بغداد "محمد آل صادق" قال في وقت سابق من يوم الأحد، إن إيران طالبت الحكومة العراقية بضرورة مسك الحدود في اقليم كردستان مع إيران لمنع دخول المسلحين الأكراد المعارضين.



وأضاف آل صادق "كما طالبنا بنزع سلاح عناصر الفصائل الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين".