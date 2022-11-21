الحرس الثوري: كبدنا الجماعات الإنفصالية الإجرامية خسائر فادحة

وقال بيان للحرس الثوري الإيراني في بيان له "تم تدمير عدد من منشآت ومعسكرات الجماعات الانفصالية الإجرامية في إقليم كردستان العراق بصواريخ وطائرات مسيرة فجر اليوم"، مضيفاً "تكبيد الجماعات الانفصالية الإجرامية خسائر فادحة بعد تدمير مقراتها في 3 مناطق بإقليم كردستان شمال العراق".



وأضاف البيان "استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر وإنشاء وتدريب وتنظيم الجماعات الإرهابية الانفصالية المناوئة لإيران في المنطقة الشمالية من العراق، أصبحت بعض المقار المتبقية لمرتزقة الغطرسة العالمية هدفاً جديداً".

وطالت قذائف صاروخية وطائرات مسيرة على المعسكر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التي أطلقتها قوات حمزة سيد الشهداء في القوات البرية التابعة للحرس الثوري.

وختم البيان إنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في مناطق عميقة في شمال العراق ، بما في ذلك مخيم جزنيكان الذي يضم مسلحين انفصاليين في أربيل، ومنطقة زركويز شرقي السليمانية، وقضاء كويسنجق، وأصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة أثناء تدمير الأهداف المقصودة".