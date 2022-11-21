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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:43
غروسي ينفي وجود برنامج نووي عسكري في إيران
لكن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاد واستدرك قائلا : لكن ليس لدينا أي معلومات تظهر أن إيران لديها حاليا برنامج نووي عسكري.
مصدر :
وكالات
رقم :
1025914
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