غروسي ينفي وجود برنامج نووي عسكري في إيران

اسلام تايمز (ايران) - زعم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ، ردا على سؤال مراسل برنامج "60 دقيقة " لقناة سي بي اس حول إمكانية حصول إيران على قنبلة نووية، زعم انه في المستوى الحالي لإنتاج اليورانيوم المخصب، تمكنت إيران من انتاج مادة تكفي لصنع أكثر من جهاز (متفجر) إذا كانت تنوي صنعه.